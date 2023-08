Palermo, dopo gli ultimi dati di Arpa sulle diossine si pensa a possibile modifica ordinanza del 29 luglio

L'Arpa ha reso noti i nuovi dati sulle diossine a Palermo, la situazione non è allarmante e il sindaco ragiona sull'ordinanza del 29 luglio

Va riducendosi il valore della diossina presente in alcune zone di Palermo dopo gli incendi divampati il 24 luglio e che si erano estesi anche alla discarica di Bellolampo. Lo rende noto l’Arpa Sicilia rilevando in una nota che “la determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, all’ingresso del residence sito in via Costantino dalle ore 10.45 del 28 luglio 2023 alle ore 22.45 del 30 luglio 2023 ha restituito una concentrazione pari a 33 TE fg/m3”.

“La determinazione di diossine sull’aria campionata nel P.O. Villa delle Ginestre dalle ore 10.45 del 28 luglio 2023 alle ore 22.45 del 30 luglio 2023 ha restituito una concentrazione pari a 397 TE fg/m3. I risultati ottenuti indicano in entrambi i siti una riduzione della concentrazione di diossine in aria. L’Agenzia nei prossimi giorni completerà le analisi in corso su altri campioni di aria prelevati nei giorni successivi al 30 luglio ed avvierà le analisi del top soil già campionato in data 3 agosto”, conclude la nota.

Possibile modifica dell’ordinanza del 29 luglio

“Gli ultimi dati pubblicati oggi dall’Arpa Sicilia, che fanno riferimento ai rilevamenti di diossina nell’aria dal 28 al 30 luglio, fanno registrare un sensibile calo dei composti chimici. Si tratta di risultati già previsti dai tecnici e che fanno sicuramente ben sperare in vista delle ulteriori analisi che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sta svolgendo, confidando in ulteriori diminuzioni dei livelli registrati. La situazione, dunque, è sempre più rassicurante e restiamo adesso in attesa di ricevere nei prossimi giorni i primi riscontri sulla presenza di diossina nei terreni”.

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: “Proprio in base a questi dati e ai pareri tecnici dei soggetti preposti, saranno valutate le eventuali modifiche all’ordinanza, adottata lo scorso 29 luglio a scopo precauzionale, e nel frattempo proseguiranno i controlli di forze dell’ordine e dell’Asp negli allevamenti che ricadono all’interno dell’area di 4 chilometri interessata dal provvedimento”.

