Palermo, dopo 13 anni riattivata Cardiochirurgia Pediatrica al Civico

Un ulteriore passo in avanti nella cura delle patologie cardiache congenite nei piccoli pazienti e negli adulti.

“Con grande compiacimento accogliamo la notizia della riattivazione del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica presso l’Ospedale Civico di Palermo che sarà riattivato dopo 13 anni di inattività. L’annosa e pluriennale questione è stata definita con l’eccellente impegno del Direttore Generale dell’ARNAS/Civico di Palermo, Roberto Colletti, che con il suo staff tecnico sanitario ha elaborato un capitolato che vincola il partner tecnico, prescelto con un Bando Pubblico, ad eseguire a Palermo interventi di alta complessità così come era prescritto nelle varie disposizioni istituzionali emanate fin dal 2014″.

Così, in un Comunicato Congiunto l’Associazione APS/ETS “Movimento per la Salute dei Giovani”

A.S.Tra.Fe, l’“Associazione Siciliana per il Trapianto di Fegato” l’Associazione Diabetici della Provincia di Palermo Vincenzo Castelli/ODV, l’A.N.I.O.- ONLUS “Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo-articolari” l’A.D.I.S. “Associazione Donatori Italiani Sangue” e l’Associazione Italiana Cuore Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus.

Standard elevato

“Il reparto ristrutturato – prosegue la nota – è dotato di 11 posti letto e 4 di terapia intensiva, nonché di sale operatorie ed una sala ibrida con apparecchiature all’avanguardia che consentiranno di svolgere sia l’attività chirurgica tradizionale che interventistica a guida radiologica. Questo garantirà l’offerta di servizi sanitari regionali ai migliori standard di livello nazionale.

La riattivazione della Cardiochirurgia Pediatrica di Palermo colmerà una lacuna del sistema sanitario regionale siciliano durata 13 anni, e segnerà un ulteriore passo in avanti nella cura delle patologie cardiache congenite nei piccoli pazienti e negli adulti “GUCH” (Grown Up Congenital Heart).

Eccellenza sanitaria

L’Unita Operativa Complessa, che fu costituita a Palermo dal Professore Carlo Marcelletti, di cui oggi ricorre il quattordicesimo anno della sua dipartita, rappresentava un’eccellenza sanitaria con un bacino di utenza che andava oltre i limiti regionali. Successivamente, purtroppo, non è cessata la migrazione dei cardiopatici congeniti verso gli ospedali di altre regioni italiane, alimentando quella mobilità passiva di pazienti che da anni affligge il sistema sanitario isolano. Tuttavia, siamo certi che la pluriennale e riconosciuta esperienza, per le cure cliniche e chirurgiche delle patologie cardiache congenite, dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano siano fondamentali per la realizzazione di un grande centro di eccellenza sanitaria nel capoluogo siciliano.

L’Associazione “Movimento per la Salute Giovani”

Ringraziamo il Presidente Schifani, l’Assessore Volo e tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato, auspicando che a questo se ne aggiungano altri per il miglioramento di tutto il sistema sanitario regionale siciliano.

Doveroso è anche l’apprezzamento rivolto all’Associazione “Movimento per la Salute Giovani” nella persona del suo presidente Fabrizio Artale per lo straordinario impegno svolto per il ripristino di questa importante attività medica. La tenacia e l’operosità sono state fondamentali per raggiungere questo traguardo, pertanto, il suo infaticabile impegno non può essere sottovalutato. Inoltre, l’Associazione in questi anni è divenuta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza a tante famiglie e per rilevanti attività socio/sanitarie, che proseguiranno con profuso impegno”.