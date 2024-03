Palermo, produzione di droga e furto di energia elettrica: un arresto e una denuncia

Da giorni sulle tracce di un box anomalo della zona "Falsomiele", i militari hanno fermato due uomini, padre e figlio

Accusati di detenzione, coltivazione, produzione di sostanza producente e furto aggravato di energia elettrica, i Carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno arrestato un 60enne e denunciato il figlio di 30 anni.

Da giorni sul luogo per dei movimenti anomali, i Carabinieri hanno rivenuto sostanze stupefacenti dal valore di migliaia di euro.

Palermo, scovata coltivazione nella zona “Falsomiele”

Da giorni sulle tracce di un box anomalo della zona “Falsomiele”, i Carabinieri di Palermo Villagrazia hanno fermato due uomini, padre e figlio. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto più di 60 piante di cannabis, oltre un chilo di hashish e marijuana pronti per la vendita al dettaglio per un valore di migliaia di euro.

Inoltre, come emerso, l’attività illecita dei due prevedeva l’utilizzo di attrezzature di riscaldamento e irrigazione alimentata grazia all’allaccio abusivo sulla rete elettrica.

Detenzione di droga, fermati padre e figlio

Eseguito il sequestro di tutta l’attrezzatura e della droga in questione, l’arresto del 60enne è stato convalidato dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Come precisato dalla nota dei Carabinieri, al momento le due persone rintracciate sono solamente indagate e la loro posizione sarà chiarita più avanti.