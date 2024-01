Palermo, emergenza rifiuti: Rap sposta 30 dipendenti alla raccolta differenziata

La Rap sposta temporaneamente una trentina di dipendenti da altri servizi non essenziali al servizio di raccolta differenziata di Palermo.

La Rap sposta temporaneamente una trentina di dipendenti da altri servizi non essenziali al servizio di raccolta differenziata di Palermo. L’obiettivo è “supportare in questa delicata fase sia la raccolta indifferenziata che il porta a porta”. Continuano gli interventi di emergenza in città. Al lavoro pure con la pala meccanica. Sono previsti altri lavori.

“Collaborazione della città”

La Rap, infine, “confida ancora su una collaborazione della città affinché venga rispettato il vigente regolamento comunale dei rifiuti che prevede che i conferimenti nei cassonetti debbano avvenire esclusivamente dalle 17 alle 22 di ogni giorno. Vietato il conferimento nei giorni festivi e domenicali. E che nell’area porta a porta, dove insiste la raccolta differenziata, si rispetti il calendario e l’esposizione corretta delle frazioni”.