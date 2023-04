Palermo-Enna, eletta nuova giunta della Camera di Commercio

Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, guidata dal presidente Alessandro Albanese. Sono stati confermati Andrea Peria Giaconia per il settore del Cinema e Spettacoli dal vivo, Angela Pisciotta per l’Industria e Nunzio Reina per il Commercio. Per il settore dell’Agricoltura è stato eletto Giovanni Fatta, per l’Artigianato Giuseppe La Vecchia, e i componenti Massimiliano Lombardo e Maria Grazia Bonsignore. La prima seduta è fissata per il 28 aprile.