Palermo, ex Pip minacciano di lanciarsi da balcone, tensione in via Notarbartolo

Momenti di alta tensione, questa mattina in via Notarbartolo a Palermo, presso l’assessorato all’Economia della Regione Siciliana. La protesta di un gruppo di precari ex Pip, entrati negli uffici per essere ricevuti si è presto trasformata in un atto di disperazione. I lavoratori, raggiunti i i balconi dell’assessorato dei piani superiori, hanno inscenato una protesta minacciando di lanciarsi di sotto. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbe stato confermato l’orario dell’appuntamento.

Esasperazione

Esasperazione, questo il termine corretto per spiegare quanto successo presto. Alcuni manifestanti infatti, sono saliti a cavalcioni delle ringhiere dei balconi dell’assessorato, minacciando di buttarsi di sotto.