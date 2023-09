Palermo, firmato in prefettura il protocollo “Mille occhi sulla città”

Firmato questa mattina, alla prefettura di Palermo, il protocollo d’intesa 'Mille occhi sulle città: ecco cosa prevederà

Firmato questa mattina, alla prefettura di Palermo, il protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulle città’, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del sindaco Roberto Lagalla, dei vertici delle forze di polizia e dei rappresentanti degli Istituti di vigilanza privata KSM S.p.A., Mondialpol Security S.p.A. e Sicurtransport Spa. L’Accordo dà attuazione, a livello locale, al protocollo sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’Anci e le associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata.

Ecco cosa prevede il protocollo

Prevista “la valorizzazione della sicurezza complementare, attraverso l’implementazione della circolarità informativa tra le guardie particolari giurate e le Forze di Polizia in relazione a situazioni di rilievo, sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, assicurando una tempestiva e sinergica azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità”. Dopo una valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è convenuto che, in via prioritaria e sulla base delle indicazioni operative impartite dalla Questura, le attività di osservazione si concentreranno gli edifici scolastici del territorio per potenziare l’azione di prevenzione contro i numerosi furti ed atti vandalici.