Palermo, grave anziana investita sotto la pioggia in viale Strasburgo

Versa in gravi condizioni l’anziana donna investita ieri mattina in viale Strasburgo, a Palermo, da una una Citroen Xsara guidata da un uomo di 40 anni. L’uomo l’avrebbe travolta mentre stava attraversando la strada, ma non è chiaro comunque se si trovasse sulle strisce.

La dinamica

Soccorsa dai sanitari del 118 la donna, dell’età di 85 anni, è stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia. Terminati i controlli i medici hanno manifestato la loro apprensione per le sue condizioni. Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno ascoltato il l’automobilista ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. A chiarire il tutto, si spera possano essere anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.