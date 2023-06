Palermo, il prefetto riceve ambasciatore di Germania Viktor Elbling

Il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha ricevuto oggi a Villa Whitaker la visita ufficiale dell’ambasciatore di Germania

Il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha ricevuto oggi a Villa Whitaker, sede della Prefettura, la visita ufficiale dell’ambasciatore di Germania, Viktor Elbling, accompagnato dal console onorario Vincenzo Militello. L’incontro, svoltosi in un “clima di grande cordialità”, è stato occasione per “un proficuo confronto su temi di interesse generale volto a favorire la cooperazione bilaterale su temi di interesse generale che legano i due Paesi, quali la sicurezza, la giustizia, la legalità e l’immigrazione”.

In particolare, per quanto concerne il contrasto alla criminalità organizzata il prefetto ha illustrato il sistema delle certificazioni antimafia, “volte a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e a neutralizzare i fattori distorsivi che nell’economia e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, possono essere generati dalla presenza e dall’azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato”