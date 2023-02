Arresti motorizzazione, Aricò: “Adesso provvedimenti per sistema più trasparente” 

«Ho dato mandato al dirigente generale del dipartimento dell’assessorato di disporre un’ispezione per comprendere quali interventi correttivi vadano adottati nell’immediato per rendere il sistema amministrativo più trasparente e impermeabile a pressioni corruttive. Esprimo fiducia nel lavoro della magistratura, che ringrazio per aver fatto luce su una vicenda scandalosa, confermando la disponibilità alla massima collaborazione anche per accertare eventuali ulteriori condotte illecite». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, dopo avere appreso la notizia dell’inchiesta giudiziaria dagli organi di stampa