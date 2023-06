Palermo, intesa tra Wopta Assicurazioni e Confconmmercio per supportare e tutelare pmi del territorio

Wopta Assicurazioni, mga insurtech italiana, ha avviato una partnership con Confcommercio Palermo per supportare la crescita delle attività imprenditoriali nella città e nella provincia di Palermo. Grazie al modello phygital di Wopta, che combina intelligenza artificiale, machine learning e il ruolo umano di agenti e broker, l’offerta assicurativa potrà rispondere alle esigenze personali delle singole aziende del territorio. Non solo, Wopta Assicurazioni e Confcommercio si impegnano anche per aumentare la cultura assicurativa tra le pmi, ancora ampiamente sotto-assicurate, ed educarle circa i rischi a cui sono esposte e i vantaggi di una copertura assicurativa. In questo modo, la partnership vuole contribuire a una trasformazione del tessuto imprenditoriale del territorio a beneficio dell’intero ecosistema.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita e la valorizzazione di un territorio ricco di talenti e risorse come quello di Palermo. Al fianco di Confcommercio Palermo, Wopta Assicurazioni vuole assistere le imprese e i professionisti e tutelare le proprie attività offrendo le soluzioni migliori per le loro esigenze. La partnership conferma il nostro impegno nel voler ridurre il protection gap delle aziende italiane ed essere più vicini all’economia reale del Paese”, commenta Vincenzo Macaione, ceo di Wopta.

La collaborazione tra Wopta Assicurazioni e Confcommercio Palermo si inserisce in un più ampio progetto di sostegno economico alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti palermitani promosso da enti e associazioni locali. In linea con l’ambizioso percorso, un’offerta di polizze assicurative personalizzate sulla base delle esigenze economiche delle aziende ne valorizza la liquidità e favorisce investimenti e piani di sviluppo all’interno della filiera. “Sono estremamente lieto di annunciare la partnership tra Confcommercio e Wopta Assicurazioni” aggiunge Alessandro Dagnino, vice presidente di Confcommercio Palermo e presidente di Confcommercio professioni Palermo. “Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti nel supporto e nella tutela dei professionisti e delle piccole e medie imprese nella nostra città e nella provincia di Palermo”, conclude.