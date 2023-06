Palermo, Luana Rondinelli parteciperà al Festival Una Marina di Libri

La regista, attrice e drammaturga Luana Rondinelli prenderà parte alla 14esima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell’editoria indipendente diretto da Gaetano Savatteri, il cui tema di quest’anno è “il fascino dell’eresia”.

Sabato 10 giugno alle ore 20:30 sul Palco Tenute Orestiadi del Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18), è in programma il reading musicale di “Sciara prima c’agghiorna” (Navarra Editore), libro scritto dalla Rondinelli, che sarà accompagnata sul palco dalle musiche eseguite dal vivo da Gregorio Caimi, insieme a Natale Montalto alla fisarmonica e alla cantante Irene Sciacca.

L’incontro sarà introdotto da Gilda Sciortino.

Questo volume è un lungo e intenso monologo in cui a parlare è Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, la prima mamma socialista che è stata al fianco del figlio nelle battaglie per la dignità e il lavoro dei contadini, ma è al contempo uno spaccato d’amore, di poesia, di forza civile e di coraggio in quanto a parlare è stata la prima donna della storia che ha denunciato la mafia facendo nomi e cognomi.

Luana Rondinelli spiega: “Ho diviso il testo in sette quadri (Lu Parto, Lu Travagghio, Sciara, La Politica, Le Minacce, La Mafia E Lu Parto) più una nenia dolorosa dedicata a Salvatore Carnevale e ho immaginato Francesca dal primo momento in cui prende tra le braccia suo figlio, da quell’istante saranno legati in un percorso di vita incredibile per difendere il prossimo e sovvertire con il proprio coraggio quel sistema a cui nessuno si era mai ribellato, per paura. Ma una madre non teme niente quando deve difendere il proprio figlio. Non ha limiti”.

Un reading musicale capace, quindi, di far “sentire” il battito del cuore di una madre, la prima madre che si è schierata, insieme con suo figlio, contro le disuguaglianze, per la conquista dei diritti dei lavori e, soprattutto, contro la mafia.