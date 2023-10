Manutenzioni stradali a Palermo, una straordinaria normalità

Con l’atteso avvio dei lavori in via Volturno il Comune ha fatto ufficialmente ripartire il servizio di sistemazione ordinaria delle strade urbane e dei marciapiedi, rimasto fermo per circa tre anni

PALERMO – Via Volturno si rifà il look dopo oltre vent’anni. Il Comune ha infatti scelto l’asse stradale che collega il Tribunale, il Mercato del Capo e il Teatro Massimo fino a via Cavour per far ripartire la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi dopo circa 36 mesi di fermo.

I lavori, che sono iniziati questa settimana e costeranno 96 mila euro, fanno parte del pacchetto di interventi inserito nell’ultimo Piano triennale delle opere pubbliche, che include anche via Libertà, viale del Fante, piazza Giovanni Paolo II, via Giachery, la zona della Fiera del Mediterraneo e di via Imperatore Federico, via Francesco Crispi, piazza Leoni, via Monte Pellegrino, via Alcide De Gasperi, via Ausonia, via Belgio e il Piano dell’Ucciardone.

Con l’ultimo Piano triennale è stato approvato, infatti, l’accordo quadro da 46 milioni di euro che restituirà alla cittadinanza il servizio di manutenzione stradale tolto alla Rap nel 2020 ma mai ripristinato. Nel caso di via Volturno è stato possibile ricorrere all’affidamento diretto per gli appalti sotto i 100 mila euro. Niente più interventi tampone con toppe e transenne, dunque, ma il rifacimento completo del manto stradale con l’eliminazione di buche, dossi e pericoli di ogni sorta per automobili, mezzi a due ruote e pedoni, che in questi tre anni hanno causato un aumento vertiginoso degli incidenti stradali e delle conseguenti richieste di risarcimento ai danni di Palazzo delle Aquile.

Gli affidamenti diretti sotto i 100 mila euro, dunque, sono solo un antipasto dell’accordo quadro passato a metà settembre in Consiglio comunale. “Sulla manutenzione delle strade – ha spiegato il sindaco Lagalla – abbiamo voluto che si iniziasse simbolicamente dall’arteria dove da più tempo, oltre vent’anni, non venivano effettuate manutenzioni. Un segnale per la città e i palermitani che da adesso potranno constatare con i propri occhi il significato degli sforzi, in più di un anno di Amministrazione, per rimettere a posto i conti del Comune che da tre anni era senza bilanci approvati. Sforzi che ora possono finalmente tradursi in fatti concreti. Quella di via Volturno è solo la partenza”.

“Dopo anni di mancate manutenzioni – ha affermato l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando – questa Amministrazione comunale si è posta, come priorità, la programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città. I lavori su via Volturno rappresentano, infatti, il primo di una serie di interventi previsti nell’ambito di una programmazione complessiva che anche in attuazione di un accordo quadro consentirà di realizzare, nei prossimi quattro anni, interventi di manutenzione stradale per 46 milioni di euro”.

“Via Volturno – ha detto il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco – una delle arterie più strategiche della città transitata giornalmente da migliaia di palermitani e turisti, versava da anni in uno stato di totale abbandono, diventando scenario di diversi sinistri in quanto impraticabile da mezzi a due ruote e monopattini”.