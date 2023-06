Palermo, McDonald’s Politeama ai saluti dopo 25 anni

La più famosa catena di fast food al mondo a caccia di un locale non troppo lontano da via Emerico Amari.

Il Mc Donald’s del Politeama, a Palermo da 25 anni, chiude i battenti. Sembra strano vista la grandissima folla di avventori ma così è. Tra le motivazioni, se non l’unica, il fatto che il locale non si sia adeguato dal punto d vista strutturale, rimanendo attardato con i tempi e non essendo all’avanguardia rispetto a tanti altri esercizi inclusi quelli della stessa catena.

Nuova era della ristorazione

Secondo quanto appreso da PalermoToday – la chiusura avverrà alla fine dell’estate. Ma attenzione, essendo quella zona del capoluogo siciliano, tra palermitani e turisti, la più gettonata dal punto di vista dell’afflusso, Mc Donald’s, secondo indiscrezioni, sarebbe a caccia di un locale non troppo lontano da via Emerico Amari. Anzi, sembra che il sito sia stato già localizzato ma è ancora tutto da confermare. E comunque si tratterà di locali molto più grandi e di nuovissima generazione. Grazie al metodo Eotf (che è l’acronimo di “experience of the future”) il fast food sarà proiettato verso una nuova era della ristorazione: preparazione di hamburger e patatine sul momento, monitor attraverso cui ordinare e casse automatiche per robotizzare i processi di vendita.