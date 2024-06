Palermo, musica nei locali della costa fino alle 2 di notte: Tar fissa paletti

Il Tar dice sì alla musica fino alle 2 di notte nelle zone di Mondello e Addaura, sulla costa palermitana, ma con dei paletti.

Il Tar dice sì alla musica fino alle 2 di notte nelle zone di Mondello e Addaura, sulla costa palermitana, ma con dei paletti. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso di alcuni residenti ma ha imposto alcune regole ai locali che permettano la tutela di quiete e riposo.

“Leggiamo positivamente il provvedimento – afferma l’avvocato Alessandro Palmigiano che ha assistito i residenti – perché il nostro obiettivo era quello di accendere i riflettori su una vicenda che necessitava di paletti e specifiche, così come ha fatto il Tar”.

Alcuni dettagli sulla misura

Nel provvedimento, infatti, viene specificato che i locali insistenti sulla fascia costiera sono comunque sottoposti alla disciplina del regolamento, prevedendo una minima deroga unicamente per la diffusione sonora all’interno del locale e che per la diffusione all’aperto dovrà in ogni caso essere rispettato l’orario posto dal regolamento. La musica nei locali in fascia costiera sarà quindi vietata dall’1 di notte nei giorni feriali e solo nei weekend sarà possibile fino alle 2.

Inoltre, viene precisato che anche i locali della fascia costiera sono tenuti a dotarsi di una perizia fonometrica che attesti il rispetto dei limiti di emissione individuati dal piano di zonizzazione comunale e che gli impianti dovranno essere dotati di limitatori che garantiscano il contenimento delle emissioni.