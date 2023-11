Palemro, nuovo contratto di servizio Sispi, tensione tra azienda e Comune

La presidente Gaballo dopo il via libera dalla Giunta: “Nessuno ce ne ha dato notizia”

PALERMO – “Nessuno ce ne ha dato notizia, né sulla stesura dell’ultima versione, né sulla sua approvazione in Giunta il 3 novembre”. Con queste parole la presidente di Sispi, Giovanna Gaballo, ha commentato le notizie stampa sulla presa d’atto in Giunta della bozza del nuovo contratto di servizio dell’azienda.

“Il percorso che andava avanti da mesi – ha aggiunto – era stato improntato sulla leale e reciproca collaborazione e sul proficuo confronto con gli uffici del Servizio Innovazione del Comune, con l’obiettivo di addivenire a una versione che potesse contemperare le necessità dell’Ente comunale, le esigenze di stabilità e sviluppo della Sispi oltre che i bisogni dei cittadini. Confronto che è stato portato avanti fino al 26 ottobre con un incontro tecnico tra le parti, poi rivelatosi l’ultimo, cui però non ha fatto seguito alcun ulteriore momento di condivisione, confronto o informazione. Pertanto, la proposta, modificata unilateralmente dagli uffici del Servizio innovazione e dalla Direzione generale, che diverge in alcuni punti centrali dagli intendimenti comuni cristallizzati fino all’ultima riunione congiunta, è stata presentata alla Giunta senza nessuna possibilità di essere letta da parte di Sispi”.

Il corrispettivo risulta ridotto

Soltanto ieri la presidente ha affermato di essere venuta a conoscenza “a seguito della pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del Comune di Palermo, dei contenuti della bozza di convenzione approvata e che adesso dovrà essere trasmessa al Consiglio comunale per la sua definizione. Si tratta di una bozza che, al di là della criticità di diversi aspetti tecnici introdotti dagli uffici del Comune, pone primo tra tutti il problema del corrispettivo che risulta ridotto, nonostante le diverse e precedenti rassicurazioni fornite dall’Amministrazione. Infatti, stando a quanto presente in delibera, il corrispettivo della convenzione, già notevolmente ridotto negli scorsi anni, rischia di subire un ulteriore taglio determinando un potenziale rischio per il mantenimento della stabilità aziendale, oltre che una preclusione di qualsivoglia prospettiva di sviluppo”.

“Auspichiamo che il Consiglio comunale – ha concluso Gaballo – in sede di approvazione definitiva della convenzione, voglia riflettere sulle criticità evidenziate ponendo soluzione a problemi che avevamo, purtroppo inutilmente, segnalato”.