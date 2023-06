Palermo, opere pubbliche: oltre 350 milioni per il 2023

Via libera da parte dell’Amministrazione comunale al Piano triennale, atto necessario in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione. Previsti in tutto 678 interventi per più di 5 miliardi

PALERMO – La Giunta Lagalla ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023 (Ptop), uno degli atti propedeutici al Bilancio di previsione che il Consiglio comunale dovrà esitare entro luglio.

678 interventi per oltre 5,1 miliardi

Il programma contiene 678 interventi per oltre 5,1 miliardi ma come al solito bisognerà tener conto soprattutto dell’elenco annuale, quello cioè che contiene le opere più vicine alla realizzazione perché l’iter amministrativo è arrivato almeno allo studio di fattibilità (per quelle che costano meno di un milione) o al progetto preliminare (per quelle oltre il milione). Per l’elenco annuale sono stati stanziati 352,7 milioni per 29 opere. Tra gli interventi inseriti nell’elenco di quest’anno trovano conferma le linee del tram B e C ma anche la A che dovrebbe passare da via Libertà e via Roma (primo stralcio da 49,5 milioni). Presenti anche i parcheggi di interscambio a servizio delle fermate di tram, anello e passante Don Bosco, Francia, De Gasperi, Boiardo, Libertà, Ungheria e Giulio Cesare. A marzo il primo bando (suddiviso in sette lotti per un totale di 2.235 stalli e una spesa di 412,1 milioni) era andato deserto. Ora l’Amministrazione ci riprova.

Affidati i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi

L’altra novità di rilievo è l’Accordo quadro quadriennale per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche. Su questo fronte la Giunta ha deciso di muoversi in due modi: fermo restando l’accordo quadro da 46,3 milioni (il cui iter amministrativo attualmente è nelle mani dell’Urega), nell’attesa è in arrivo una serie di interventi tampone nelle aree più critiche. Si tratta di lavori sotto i 100 mila euro, che pertanto non devono essere inseriti nel Ptop accorciando così l’iter burocratico. La Giunta ha già avviato la procedura negoziata per la manutenzione di via Imperatore Federico dal civico 46 al civico 114 (71.142,53 euro) e ha approvato la delibera per via Volturno (96.204,85 euro). Ma l’elenco annuale include anche tre interventi ben al di sopra dei centomila, ossia la manutenzione straordinaria di via Libertà (932mila euro) e dell’asse di collegamento porto – autostrada da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio (1,75 milioni); e il progetto preliminare per il completamento del prolungamento della via di penetrazione allo Zen e il raccordo con la circonvallazione (3,5 milioni).

Restando alle manutenzioni, nell’annualità 2023 è stato incluso, al costo di 2,4 milioni, il secondo stralcio del restauro, risanamento conservativo e recupero del Ponte Oreto. Tra i nuovi inserimenti anche mezzo milione per i lavori di risoluzione dell’ostruzione del canale Papireto all’altezza di via Matteo Bonello e centomila euro per la riqualificazione e rigenerazione del centro polivalente di Largo Gibilmanna a Borgo Nuovo.

E passiamo all’ambiente

Da segnalare il finanziamento di 1,6 milioni per il progetto definitivo dell’impianto di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti non pericolosi da realizzare alla discarica di Bellolampo; la messa in sicurezza permanente e il rispristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari (4 milioni); la riqualificazione ecocompatibile del lungomare (800 mila euro) e del porto (15,1 milioni) della Bandita.

Capitolo impianti sportivi

Sono inclusi la manutenzione straordinaria e il ripristino funzionale del palazzetto dello sport (4 milioni), la riqualificazione della cittadella dello sport (518 mila) e il primo stralcio del progetto per la nuova tribuna alla vasca scoperta della piscina comunale (844 mila).

Nella lista trova spazio anche l’edilizia pubblica grazie all’accordo quadro per interventi di manutenzione di immobili comunali del centro storico non sottoposti a vincolo (mezzo milione), alla realizzazione di edilizia pubblica allo Sperone, in zona via De Felice (2,1 milioni) e ad un altro accordo quadro per i lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili Erp di competenza comunale – secondo (600 mila) e terzo (400 mila) contratto attuativo.

A questi progetti bisogna aggiungere, sempre per il 2023, il restauro dei padiglioni 1 e 2 ai Cantieri culturali alla Zisa (175mila), il recupero del Baglio Mercadante per la realizzazione di un centro di quartiere allo Zen (10,3 milioni) e, per finire, la realizzazione del campo di inumazione 473 nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Per quest’ultimo intervento il Comune ha già pubblicato la manifestazione d’interesse per un importo a base d’asta di 251.585,02 euro più 11.596,63 euro per la sicurezza, per un totale di 263.181,65 euro. L’avviso è scaduto giorno 21. Per i lavori ci vorranno cinque mesi.

Sono dieci, invece, le opere cassate (perché è già stata avviata almeno la procedura di gara per essere appaltate e realizzate) dal precedente elenco annuale 2022: il recupero di un immobile da adibire a polo di orientamento e accoglienza per soggetti con disabilità in via Villagrazia; la riqualificazione ecosostenibile del lungomare di Barcarello; l’accordo quadro per il primo stralcio del Ponte Oreto; la sistemazione a verde attrezzato sportivo di un parcheggio tra via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa a Bonagia; il primo contratto attuativo per gli immobili Erp; il recupero di un immobile da adibire a servizi di valenza sociale e centro sociale allo Sperone; il completamento della nuova tribuna alla piscina comunale scoperta; il restauro e recupero del parco storico Piersanti Mattarella (ex giardino Inglese) e del parterre Falcone Morvillo (ex giardino Garibaldi); il recupero strutturale e impiantistico e l’adeguamento alla normativa Coni della piscina comunale coperta.