Palermo, padre geloso della figlia accoltella 50enne: uomo grave in ospedale

Versa in gravi condizioni, all‘ospedale Villa Sofia di Palermo, l’uomo di 50 anni che, a causa di un apprezzamento sgradito rivolto alla figlia del vicino di casa, ieri è stato raggiunto da quattro fendenti inferti dal padre. La vittima delle coltellate, sottoposta a un delicato intervento chirurgico lotta tra la vita e la morte.

In stato di fermo

Il brutto episodio è avvenuto in via Ruggero Loria, nella zona dei cantieri navali, a Palermo. A bloccare il padre geloso di 52 anni, adesso in stato di fermo, gli agenti delle volanti. La polizia è intervenuti sul posto dove era stato segnalato il grave fatto di sangue.