Non si placa l'emergenza a Palermo: una pompa di benzina in via Giafar sarebbe a rischio esplosione. La situazione

Paura a Palermo, in via Giafar, dove all’altezza dello svincolo per l’autostrada una pompa di benzina è a rischio esplosione.

In assenza dei Vigili del Fuoco, impegnati in altre emergenze per la città, per precauzione sono stati posti dei tir per attutire, eventualmente, i danni.

(In aggiornamento)