Palermo, approvato il regolamento comunale sulla movida

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all'alba il regolamento sulla movida dopo i recenti e ripetuti episodi di violenza

Approvato all’alba dal Consiglio Comunale di Palermo, riunito a Palazzo Comitini, il il regolamento sulla movida dopo i recenti e ripetuti casi di violenza avvenuti nelle ultime settimane. Il voto è arrivato al termine di una giornata di consultazioni e rinvii per definire un testo che era stato proposto all’aula dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, in quota Democrazia cristiana.

Palermo, cosa prevede il regolamento sulla movida

Uno degli obiettivi del regolamento è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della movida. Per questo motivo, nel testo, sono stati previsti ticket d’ingresso nominativi per le discoteche. Negli ultimi mesi, i locali aperti nella notte a Palermo spesso sono stati teatri di violenze e risse. Il nuovo regolamento dispone anche l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di dotarsi di videosorveglianza. Decisa la limitazione, inoltre, per gli orari di attività per le slot machines. I limiti orari di chiusura dei locali notturni differiscono in relazione alla loro collocazione nel territorio comunale (centro o località balneari). Ieri la seduta era stata aperta alle 15, ma subito interrotta per consentire le consultazioni tra i gruppi consiliari di sala Martorana che sono terminate con un accordo soltanto nella notte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI