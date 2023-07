Palermo, scontro tra 2 auto: mezzo capovolto

Auto capovolta a Palermo. Scontro tra due vetture, una Fiat Panda bianca e una Fiat Punto grigia, all’altezza dell'incrocio.

Auto capovolta a Palermo. Scontro tra due vetture, una Fiat Panda bianca e una Fiat Punto grigia, all’altezza dell’incrocio tra via Borremans e via Principe di Palagonia. È rimasta ferita una donna che guidava una delle vetture. I Vigili del Fuoco hanno estratto la malcapitata dal mezzo che si è capovolto sull’asfalto. Sul posto 2 ambulanze del 118 e diverse pattuglie dei Carabinieri. La ferita è stata condotta in ospedale.