Palermo, scontro tra due auto allo Zen: due bambini in gravi condizioni

Incidente stradale oggi pomeriggio a Palermo, in via Patti, nei pressi del Velodromo, nel quartiere Zen. Per cause ancora da accertare, due automobili si sarebbero scontrate all’altezza di un incrocio. Nell’impatto sono rimasti feriti due bambini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti, prima del trasferimento all’ospedale Villa Sofia. Dalle prime informazioni, i bambini sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente gli agenti dell’infortunistica stradale. In ospedale, intanto, sono arrivati numerosi i parenti dei bambini feriti. Presenti gli agenti di polizia.