Palermo, sequestrata un’altra carrozza abusiva: è la settima da giugno

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sulle carrozze trainate dai cavalli in quel di Palermo. Le scorse settimane il Comune ha emesso delle ordinanze per contrastare l’abusivismo. Scatta il sequestro amministrativo in piazzetta della Pace di una una carrozza senza targa. Elevato al vetturino un verbale per esercizio abusivo di piazza con veicoli a trazione animale. Gli agenti da giugno hanno effettuato sette sequestri di carrozze di cui una successivamente confiscata.

Le parole dell’assessore

L’assessore del capoluogo siculo al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, commenta l’operato. “Porgo il mio apprezzamento per il costante lavoro svolto dal comandante Angelo Colucciello e dagli agenti della polizia municipale preposti a questo servizio. Il sapiente controllo sull’ottemperanza delle disposizioni emanate e i risultati prodotti in queste ultime settimane sono il segno evidente di un’attività scrupolosa e di un cambio passo sul fenomeno dell’abusivismo senza precedenti e una ulteriore tutela nella verifica del benessere animale rispetto alla quale registriamo rinnovata sensibilità. Pur sapendo che il percorso è ancora perfettibile e le misure migliorabili i numeri dei controlli e dei sequestri effettuati in queste settimane sono un inizio incoraggiante”.