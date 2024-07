Palermo, caos rifiuti: nella notte in azione 4 squadre Rap

A Palermo è caos rifiuti a causa della mancanza di personale in servizio. La Rap si muove per arginare il problema.

A Palermo è caos rifiuti a causa della mancanza di personale in servizio riguardo alla raccolta e di un abbassamento dell’efficienza dei mezzi. La Rap, società che si occupa della gestione del servizio, si muove per superare la situazione ed evitare le conseguenze dei rallentamenti. Nella notte di ieri sono intervenute diverse squadre e questa sera agiranno altri quattro gruppi.

Le aree coinvolte

“Ieri siamo intervenuti in servizio notturno in via Mater Dolorosa, via Camarina, via Jack London, via Caduti sul Lavoro, via Papini, via Collodi, via Lanza di Scalea, via Castellana, tratto Leonardo da Vinci- Roccazzo e via Roccazzo (via Cartagine ancora da definire). Interventi in corso d’opera nel pomeriggio su: via Messina Marine, via Zucchetto e via Kolbe”.

Stanotte in azione le varie squadre