Palermo, sequestrate 2 tonnellate di patate non tracciate

I Carabinieri del Nas hanno sequestrato nel quartiere Oreto di Palermo 2 tonnellate di patate per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

Sequestrate due tonnellate di patate non tracciate destinate a ristoranti etnici di Palermo. I Carabinieri del Nas hanno sequestrato nel quartiere Oreto gli ortaggi per un valore complessivo di circa 4.000 euro. I prodotti erano pronti per la commercializzazione senza la corretta tracciabilità in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Il 24 dicembre è stato effettuato il controllo. Le patate provenivano dall’estero e non avevano le dovute informazioni circa l’origine o eventuali trattamenti subiti. Sono state trovate stoccate in un deposito all’ingrosso di alimenti per rifornire negozi e ristoranti etnici. Rinvenuta una cella frigorifera destinata alla conservazione dei surgelati senza aggiornare la registrazione sanitaria dell’esercizio. Il titolare è stato multato per un importo di 2.500 euro. Infine è scattata la segnalazione della presenza del magazzino alle autorità amministrative e sanitarie.