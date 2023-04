Palermo, spaccia droga ai domiciliari: carabinieri arrestano pusher

Dopo la convalida dell'arresto il gip ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari in attesa del nuovo processo

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 25enne, noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per analoghe vicende, i militari hanno scoperto in un barattolo un involucro con più di 100 grammi di hashish. Trovati anche un bilancino di precisione e oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto il gip ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari in attesa del nuovo processo. La droga è stata sequestrata.