Palermo: tappa di due giorni a Petralia Sottana per l’Open day dell’Asp

Sono state ben 381 le prestazioni erogate di cui 102 di prevenzione cardiovascolare

La prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha fatto tappa per 2 giorni consecutivi a Petralia Sottana, dove, nell’ambito dell’iniziativa Madonie in Salus è stato organizzato l’Open Day. Alle ormai tradizionali attività che trovano un riscontro sempre maggiore negli utenti, si sono aggiunte anche lo screening del melanoma e quello della BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Nonostante alcuni momenti di pioggia intensa il flusso di persone che si è riversato nel villaggio della salute di Piazza Duomo è stato incessante. Gli specialisti dell’Asp di Palermo hanno accolto utenti provenienti da tutto il comprensorio a bordo di camper e gazebo.

Sono state ben 381 le prestazioni erogate di cui 102 di prevenzione cardiovascolare, 43 per lo screening della BPCO, 41 screening del melanoma, 20 screening della malattie infettive sessualmente trasmesse, 23 dello screening visivo pediatrico, 27 delle malattie croniche non trasmissibili, 43 mammografie, 37 tra Pap Test e Hpv test, mentre sono stati 16 i Sof Test distribuiti per la ricerca occulta del sangue nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. L’ambulatorio mobile vaccinale ha, invece, somministrato 29 vaccini tra anticovid e “tradizionali”.

Presente a Petralia Sottana pure l’ambulatorio mobile veterinario per l’applicazione gratuita di numerosi microchip, “strumento” fondamentale sia per contrastare l’abbandono dei cani facilitandone l’identificazione, sia per il censimento ed il monitoraggio costante della presenza dei cani sul territorio.