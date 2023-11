Tragedia sul ponte Corleone, uomo cade in dirupo e muore

La dinamica di quanto accaduto a Palermo è in corso di accertamento. Nulla da fare per la vittima, un uomo di 59 anni.

Shock a Palermo, dove un uomo è morto dopo essere caduto in un dirupo nella zona di via San Raffaele Arcangelo, sul ponte Corleone.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto. La vittima aveva 59 anni e si chiamava Vincenzo Salerno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Uomo caduto in dirupo sul ponte Corleone, nulla da fare

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato improvvisamente in una zona dove ci sono diversi terreni. Le cause della tragedia rimangono da chiarire.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, pare che il 59enne avesse entrambe le ginocchia fratturate. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini e i rilievi di rito. L’ipotesi principale è che si sia trattato di un incidente.

La tragedia evitata dello scorso giugno

Una vicenda a lieto fine, sempre sul ponte Corleone, si era verificata lo scorso giugno. Un finanziere libero dal servizio, in questo caso, aveva salvato un uomo prima che potesse lasciarsi cadere nel vuoto nel tentativo di togliersi la vita. In quel caso, il malcapitato era stato trasferito in ospedale per accertamenti ma non aveva avuto gravi conseguenze.

Immagine di repertorio