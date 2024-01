Palermo, uomo investito in piazza San Domenico da auto in transito in area pedonale

Un uomo è stato investito nel pomeriggio di ieri nell’area pedonale di piazza San Domenico, in quel di Palermo.

Un uomo è stato investito nel pomeriggio di ieri nell’area pedonale di piazza San Domenico, in quel di Palermo. I fatti sono avvenuti intorno alle 17:50 e pare che sia rimasta coinvolta nell’incidente pure la compagna, finita a terra nel corso della manovra di fuga dell’automobilista. Il soggetto è stato condotto in ambulanza all’ospedale Civico. Nella struttura sono stati effettuati tutti i dovuti accertamenti e sono emerse contusioni giudicate guaribili in una decina di giorni. La dinamica dell’accaduto non è ancora ben nota.

La denuncia e le indagini

Pare che prima dell’investimento ci sia stato un diverbio tra l’uomo e il conducente della vettura relativamente al mancato rispetto dei divieti imposti dalla pedonalizzazione. I Carabinieri e la Polizia Municipale stanno tentanto di ricostruire l’accaduto tramite l’analisi delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali e le testimonianze dei presenti. L’investito ha sporto querela alle Forze dell’Ordine.