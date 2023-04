Palermo, vandali in azione: rubate macchinette del caffè all’assessorato Politiche Sociali

Il raid nella notte tra venerdì e sabato

«Abbiamo segnalato il fatto alla polizia che ha condotto il sopralluogo ieri sera e fino a tarda notte. Non sono stati portati via oggetti di valore, ma si tratta comunque di un gesto che ci preoccupa, ai danni di un assessorato e di una struttura dove ogni giorno gli uffici si spendono su temi sensibili che riguardano i soggetti in difficoltà della città. L’auspicio è che le indagini della polizia possano portare a individuare il prima possibile i responsabili di questo vile gesto». Così il sindaco Roberto Lagalla e l’assessora alle Politiche sociali Rosi Pennino in merito al raid vandalico all’interno della sede dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Palermo – in via Garibaldi – avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

I danni

Ad essere messe a soqquadro alcune stanze dei tre piani della struttura. In particolare, sono stati trovati armadietti distrutti e in diverse stanze sono stati lasciati documenti e cibo per terra. Inoltre, sono state portate via dagli uffici alcune macchinette del caffè.