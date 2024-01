Palermo, venditore ambulante picchiato e derubato in centro

Grave episodio di violenza a Palermo: un venditore ambulante sarebbe stato colpito con calci e pugni da due giovani

Un venditore ambulante, originario del Bangladesh, avrebbe subito un aggressione nel centro di Palermo, venendo colpito con una spranga per poi essere derubato da due giovani. Il grave episodio di violenza è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Castelnuovo.

L’aggressione



Gli aggressori sarebbero due ragazzi che lo avrebbero picchiato, colpendolo alla testa. Nonostante i suoi tentativi di difendersi, l’ambulante sarebbe finito a terra. I due avrebbero approfittato della situazione per portare via alcune cover per cellulari e altri oggetti in vendita sulla bancarella della vittima.

Nel frattempo i due giovani si sarebbero allontanati a piedi per far perdere le proprie tracce.

I soccorsi

Poco dopo sarebbe scattato l’allarme, a seguito del quale sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Civico. Non sarebbe in gravi condizioni.

Le Forze dell’Ordine hanno già avviato le indagini per risalire all’identità dei due aggressori. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

