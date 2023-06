Viabilità a Palermo: cosa cambia a Mondello e Sferracavallo

L’Amministrazione ha approvato i provvedimenti previsti per i mesi estivi a seguito del confronto avviato con residenti e commercianti. Soddisfazione dalla maggioranza, mentre l’opposizione attacca

PALERMO – Cura dimagrante per la pedonalizzazione di Mondello. L’Amministrazione Lagalla ha deciso di confermare l’isola pedonale voluta dall’Esecutivo Orlando ma ne ha ristretto l’estensione e gli orari. Con la stessa delibera semaforo verde anche per Sferracavallo. Nei prossimi giorni l’Ufficio Mobilità pubblicherà le relative ordinanze. Soddisfazione nel centrodestra: “Ascoltati i commercianti”. L’opposizione, al contrario, promette battaglia.

La pedonalizzazione di Mondello

Entrambe le pedonalizzazioni hanno carattere sperimentale annuale e quindi d’ora in poi entreranno in vigore ogni anno senza bisogno di ulteriori provvedimenti. La pedonalizzazione di Mondello sarà in vigore dall’1 giugno al 30 settembre ma ovviamente quest’anno scatterà con qualche giorno di ritardo. La modifica più sostanziale riguarda viale Regina Elena: lo stop al traffico non partirà da piazza Valdesi ma alcune decine di metri più avanti, all’altezza di via degli Oleandri, poco dopo la farmacia. Auto e moto saranno interdette tra via degli Oleandri e via Anadiomene e tra via Circe e via Teti. Confermata anche la zona a traffico limitato ma non più dalle 18 bensì dalle 20: come spiega la Giunta in una nota, infatti, la Ztl sarà in vigore dalle 20 a mezzanotte e dalle 20 all’una del mattino solo il sabato e i giorni prefestivi “nell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse”.

La pedonalizzazione di Sferrocavallo

La pedonalizzazione e la Ztl di Sferracavallo, invece, saranno in vigore dall’1 giugno al 31 ottobre di ogni anno con queste modalità: “Una Ztl nel tratto di via Scalo di Sferracavallo compreso tra la via Virgilio e la piazza Marina di Sferracavallo e lungo le vie Amorello, Tabò e dei Pescatori; la pedonalizzazione della piazza Marina a Sferracavallo”.

“Entrambi i provvedimenti – hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta – tengono conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico presieduto dal capo di gabinetto e dal costante ascolto delle istanze emerse dal territorio attraverso numerosi incontri e alcune apposite sedute della VII Circoscrizione. Pertanto, per quanto riguarda Mondello, la decisione di pedonalizzare viale Regina Elena per una sua ampia estensione, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, è un’importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara. Nei prossimi giorni, a seguito di contatti già intercorsi anche con la società Italo-Belga, saranno definite alcune attività di animazione socioculturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Altrettanta attenzione è stata data alle esigenze di Sferracavallo con opportuni provvedimenti”.

La maggioranza, come detto, ha fatto un plauso alla decisione dell’Amministrazione. Il presidente della VI Commissione, Ottavio Zacco, e la consigliera Caterina Meli l’hanno definito “un provvedimento condiviso con tutte le realtà territoriali, che rappresenta le esigenze del territorio, frutto di un tavolo chiesto da noi che non si limiterà alla pedonalizzazione ma avvierà una serie di iniziative per rilanciare le principali località balneari della città e ripristinare i collegamenti con le navette gratuite soppresse dalla precedente Amministrazione. Ringraziamo il sindaco Lagalla e l’assessore Carta per aver dato un esempio di buona politica e i commercianti e residenti di Mondello per la collaborazione attiva”.

Le opposizioni sulle barricate

Sulle barricate, invece, l’opposizione in Aula. In una nota congiunta Pd, Progetto Palermo, Azione, M5S, Oso, Franco Miceli Sindaco e Gruppo Misto hanno attaccato a testa bassa il centrodestra: “La città di Palermo, ormai, si muove in controtendenza rispetto a tutte le grandi città italiane ed europee: la scelta dell’Amministrazione Lagalla su Mondello rappresenta un arretramento culturale. Infatti, dopo due anni di pedonalizzazione, il lungomare di Mondello viene nuovamente subordinato all’uso delle automobili. Chi teorizza l’incremento delle automobili in doppia fila, al fine di apportare benefici all’economia, è rimasto legato ad una città che non esiste più. La limitazione del traffico veicolare privato, negli ultimi anni, ha portato soltanto benefici straordinari all’economia di Mondello e della città, con enormi vantaggi in termini ambientali e turistici”.

“Questa pedonalizzazione incompiuta e frammentata anche negli orari – hanno aggiunto – forse porterà utili a qualche commerciante ma produrrà enormi danni all’intera borgata e non solo. Ci saremmo aspettati una visione di sistema sulla viabilità di Mondello e non la mera stabilità della delibera per i prossimi anni, in attesa di un piano a scala più ampia che risolva le criticità che da sempre contraddistinguono la borgata”.

Da notare che, poco prima della nota con gli altri partiti di opposizione, il capogruppo dem Rosario Arcoleo aveva anche tentato di aprire un confronto con la maggioranza: “Abbiamo provato a capire – ha detto insieme al vice presidente della VII Circoscrizione Fabio Costantino e al consigliere di Circoscrizione Damiano Cacioppo – quali reali necessità vi fossero con incontri nel territorio specifici con i cittadini e i commercianti. Bene a metà i provvedimenti, che sicuramente potevano essere condivisi di più con la Circoscrizione e il territorio”.