La palestra Vaccaro di Naro apre i battenti

Sbloccato l’iter per assicurare la fruibilità della struttura, rimasta chiusa per ben sette anni. Una notizia particolarmente attesa da tutti gli sportivi presenti sul territorio

NARO (AG) – La palestra Maresciallo Vaccaro apre i battenti dopo circa sette anni dalla costruzione. Il sindaco Mariagrazia Brandara ha voluto fortemente puntare su questa iniziativa, dando mandato di espletare tutti gli adempimenti all’assessore allo Sport Angelo Scanio.

Dopo aver trovato tutti i documenti inerenti alla procedura – tramite diversi accessi agli atti nei vari uffici competenti, con il supporto dell’Ufficio sport del Comune e del progettista della palestra polivalente – l’assessore ha incaricato e supportato il professionista comunale a titolo gratuito Giuseppe Di Miceli, esperto di prevenzione incendio e sicurezza nei luoghi di lavoro, per predisporre la documentazione e le relazioni per la presentazione della Scia al Comando provinciale dei Vigili Del Fuoco, presentata a fine settembre

“È stato un lavoro complesso – ha dichiarato l’assessore Scanio – e non posso non ringraziare il sindaco per la fiducia e la motivazione che ogni giorno mi ha dato oltre che il supporto amministrativo e fattivo. Sono davvero orgoglioso di poter servire la mia città con la politica del fare. Dare ai nostri concittadini la possibilità di poter usufruire di un luogo sportivo di alto profilo significa tra le altre cose rendere servizio civico alla città, dando la possibilità ai nostri ragazzi di potersi orientare verso lo sport e il benessere fisico e mentale. È nostra intenzione riuscire ad aprire definitivamente anche il Palasport di via Giacomo Matteotti entro la fine dell’anno, una meravigliosa struttura realizzata nel 2002 e mai aperta al pubblico. Abbiamo già iniziato a lavorarci per poterla mettere a disposizione dei naresi”.

“Finalmente Naro – ha detto il sindaco Maria Grazia Brandara – ha la sua palestra e, come dimostra l’impegno dell’assessore Scanio, la perseveranza e il non arrendersi di fronte agli ostacoli, senza cercare scorciatoie, finiscono con il dare i risultati. Mentre c’è chi vuole trasformare ogni occasione in una partita fuori casa, con tifoserie contrarie che rendono difficile ogni passaggio quando questo è accompagnato da cori gufanti, noi continueremo, nel solco delle regole e del rispetto dei ruoli, confidando di giocare le prossime partite di questo campionato da ‘amichevoli’”.