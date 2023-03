Pallanuoto Catania, finisce in parità con la Roma: tutti i dettagli del match

Match in costante in equilibrio: i capitolini conducono 5-4 e 6-5 in avvio di terzo tempo; poi gli etnei ribaltano il punteggio con la doppietta di La Rosa che vale il 7-6 a tre minuti dalla fine.

Finisce in parità 7-7 Distretti Ecologici Nuoto Roma-Nuoto Catania valida per il recupero della 15esima giornata dell’A1 maschile di pallanuoto.

Match in costante in equilibrio: i capitolini conducono 5-4 e 6-5 in avvio di terzo tempo; poi gli etnei ribaltano il punteggio con la doppietta di La Rosa che vale il 7-6 a tre minuti dalla fine.

Il 7-7 lo firma Vuskovic che trasforma il rigore che rimette tutto definitivamente in equilibrio a cento secondi dalla conclusione. Un pareggio che non cambia la classifica delle due squadre: la Distretti Ecologici resta undicesima a quindici punti; Catania è penultima con 9.

CLASSIFICA: Pro Recco 55 punti; An Brescia 52; CC Ortigia 44; RN

Savona, Telimar Palermo 38; Pall. Trieste 34; Iren Genova Quinto 28; Anzio Waterpolis 20; De Akker Team, CN Posillipo 18; Nuoto Roma 15; Check Up Salerno 13; Nuoto Catania 9; Bogliasco 4.