Pallanuoto, TeLiMar Palermo batte CN Posillipo 15-11

Vittoria del TeLiMar Palermo sul Circolo Nautico Posillipo nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato di A1. Nella vasca scoperta della piscina Olimpica comunale di Palermo finisce 15-11 un match in cui gli ospiti provano a sorprendere in avvio i padroni di casa.

Infortuni per Giorgetti e Irving

Il Club dell’Addaura, guidato da Ivano Quartuccio al posto dello squalificato Baldineti, però, non si deconcentra e riesce subito a ribaltare la situazione, gestendo i tentativi degli avversari fino alla fine. Complice il pareggio della Rari Nantes Savona a Catania, il team del Presidente Giliberti si trova adesso da solo al quarto posto in classifica, a quota 34 punti. Apprensione, però, per Alex Giorgetti, che in occasione del 12-7 si fa male alla mano destra, e per Max Irving, che sul finale subisce un brutto colpo. Le radiografie diranno qual è la gravità degli infortuni.