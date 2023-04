Pallavolo: salma Ituma rientrata in Italia, martedì i funerali

L'ultimo saluto alla giovane atleta presso la parrocchia in cui ha mosso i primi passi nel volley

In attesa dei risultati dell’autopsia, è rientrata in Italia la salma Julia Ituma, la 18enne pallavolista trovata morta giovedì mattina a Istanbul dopo essere precipitata dal sesto piano dell’albergo dove si trovava con il resto della squadra. I funerali della giocatrice della Igor Gorgonzola Novara si terranno martedì mattina, alle 11, presso la Parrocchia San Filippo Neri a Milano, nel quartiere della Bovisasca proprio dove Julia aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo.

Una scelta di cuore

“La scelta di celebrare i funerali qui – ha detto don Ivan Bellini, parroco della chiesa di San Filippo Neri -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita”.