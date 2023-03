Palma di Montechiaro, soluzioni in vista per gli studenti pendolari

Nei giorni scorsi, dopo il vertice in Prefettura, un nuovo incontro in Municipio per mediare tra richieste dei viaggiatori e azienda Sal. L’obiettivo è eliminare i molti disservizi denunciati

PALMA DI MONTECHIARO (AG) – I ragazzi pendolari stanno ancora affrontando le consuete difficoltà nel raggiungere le scuole di pertinenza a causa dei problemi dei trasporti pubblici. Difficoltà relative da un lato alle criticità nell’erogazione dei servizi di trasporto da parte della ditta Sal Srl; dall’altro alle difficoltà economiche che la stessa azienda sta attraversando a seguito dei ritardi nei pagamenti da parte della Regione Siciliana.

Dopo il tavolo tecnico che si è svolto in Prefettura alla presenza della rappresentante del Governo sul territorio, Maria Rita Cocciufa, ne è seguito un altro in questi giorni che si è svolto nel Palazzo comunale della Città del Gattopardo, cui oltre al primo cittadino Stefano Castellino hanno partecipato i rappresentanti della Sal, l’assessore Salvatore Lauricella, l’addetto del Comune ai Servizi scolastici Giuseppe D’Orsi ed Elisa Bellanti, rappresentante dei genitori.

“Da parte nostra – ha affermato il sindaco Castellino – abbiamo già predisposto il pagamento delle due fatture per cercare di arginare in qualche modo il problema, ma è chiaro che la Regione deve poter dare delle risposte alla ditta per garantire il servizio nella nostra città. L’incontro si è rivelato un importante momento di confronto tra le parti interessate e ha permesso di trovare soluzioni concrete ai problemi riscontrati dai cittadini”.

Dal canto suo la ditta, durante l’incontro, ha fatto sapere che la Regione ha pubblicato il mandato di pagamento, il che significa che se non ci saranno problemi, tutti i servizi di trasporto pubblico dovrebbero essere ripristinati a breve: “Ci stiamo impegnando nel rispettare gli orari, la sicurezza dei mezzi e la disponibilità degli stessi per venire meno ai problemi e migliorare la qualità della vita degli studenti in primis, che devono raggiungere le loro scuole ad Agrigento, e in generale per facilitare gli spostamenti di tutti i cittadini”.

Durante l’incontro è stata inoltre avanzata la proposta di inserire una voce negli abbonamenti che chieda il motivo degli stessi, per far in modo che la ditta possa tenere meglio conto dei numeri abbonati e migliorare di conseguenza il servizio.

“Speriamo – ha commentato la rappresentante dei genitori – che le proposte avanzate durante l’incontro vengano attuate al più presto. Tra queste vi è anche quella di creare un canale social aggiornato, che consenta di mantenere sempre informati gli utenti sui servizi di trasporto pubblico disponibili e sugli eventuali ritardi o problemi tecnici”.