Tragedia in casa, uomo cade mentre pulisce la grondaia e muore: shock nell’Agrigentino

La caduta e la morte: sconvolta la comunità di Palma di Montechiaro.

Tragedia a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: un uomo sarebbe morto dopo essere scivolato e caduto dal tetto di casa mentre puliva la grondaia. La vittima è Gioacchino Alotto, 68 anni.

Ancora da chiarire la dinamica esatta della tragedia.

Cade dal tetto, tragedia a Palma di Montechiaro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 68enne sarebbe precipitato dal tetto dopo essere scivolato mentre puliva la grondaia della propria abitazione, situata in viale Repubblica. Purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali per il malcapitato, che è deceduto poco dopo la tragedia.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita del 68enne. Presenti anche gli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro per ricostruire la dinamica della tragedia, che ha lasciato sotto shock l’intero quartiere.

