Morta improvvisamente a 25 anni, addio a Desideria Brignone: Pantelleria a lutto

La giovane si era trasferita a Latina ma l'intera comunità di Pantelleria ricordava le sue prime esperienze lavorative e il suo contributo al benessere dell'isola.

L’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani, è a lutto per la morte prematura della 25enne Desideria Brignone, originaria del posto ma da tempo emigrata con la famiglia a Latina.

Aveva iniziato a lavorare sull’isola di Pantelleria, dedicandosi alla gestione del residence “Sotto le stelle”, in Via Cossyra. I funerali della ragazza si sono svolti a Borgo Montello, frazione di Latina, nel pomeriggio del 13 dicembre.

Pantelleria piange la morte di Desideria Brignone

“È con profondo dolore che il sindaco Fabrizio D’Ancona, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Pantelleria si uniscono nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Desideria Brignone, giovane cittadina di soli 25 anni, scomparsa prematuramente. Desideria lascia un’impronta indelebile nella nostra comunità e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La famiglia di Desideria è nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere in questo momento difficile”. Questo è il messaggio dell’Amministrazione comunale di Pantelleria per porre le condoglianze alla famiglia della ragazza.

Innumerevoli i messaggi d’addio per Desideria Brignone. Tra questi quello dell’amica Elisa. “Faccio fatica a trovare le parole, solo tanta amarezza. Io non voglio prenderne coscienza perché non ci riesco. Eri stata la mia migliore amica, un uragano di energie, di amore e tenerezza da dare agli altri.

Waka Waka e il Ballo della casalinga erano le colonne sonore dei nostri balli scoordinati nello scantinato di casa. Quando ti trasferisti mi sentii improvvisamente sola, non c’eri più sull’autobus, non c’eri più la mattina davanti scuola, non c’eri più il pomeriggio, non c’erano più le giornate all’aperto scorrazzando facendo azienda-casa da te e i pomeriggi di estate in piscina da me. Ti ricordi di quanto fosse severa mia mamma, per non lasciarmi dormire mai fuori. Le mie prime notti fuori erano solo con te”.

“Io attendevo sempre con ansia le tue cartoline. Mi ricordo che una volta la mia non ti arrivò, avevi smosso mezzo mondo per poi scoprire che era arrivata alla Desideria di Pantelleria sbagliata! La tua partenza per Pantelleria, la distanza, il tempo hanno fatto sì che le nostre vite prendessero le distanze ma mi mancavi, mi chiedevo come stessi e come sarebbero andate le cose se avessimo messo l’imbarazzo e tutto il resto da parte per ricongiungerci. Ti pensavo ma ci rendiamo conto troppo tardi quanto ogni istante di vita sia importante. In cuor mio me ne rammarico perché avrei voluto continuare a viverti.

Ora che sei con tuo papà veglia su tua mamma e su Claudia, che da qui giù ne hanno sicuramente tanto bisogno. No, questo non è un ciao o un addio, perché non non voglio crederci. Per me è un ARRIVEDERCI, Desi”.

Foto da Facebook