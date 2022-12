Pantelleria, vittima di bullismo per anni dalla prima elementare: indagato compagno di scuola

In una circostanza la vittima è finita in ospedale con una prognosi di 20 giorni dopo aver ricevuto un pugno in faccia. Le indagini scattate dopo la denuncia dei genitori

Bullismo a scuola a Pantelleria. I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla procura per i minorenni di Palermo, nei confronti di un minore.

Il giovane è ritenuto responsabile di aver commesso per anni atti di bullismo ai danni di un compagno di classe, tanto che in un’occasione la vittima è finita in ospedale riportando una prognosi di 20 giorni dopo essere stata colpita al volto con un pugno dall’indagato.

Bullismo, la denuncia dei genitori di uno studente

Le indagini, grazie anche al racconto della vittima e di alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di documentare minacce, derisioni, aggressioni e danneggiamenti che la vittima era giornalmente costretta a subire davanti a terze persone.

Dopo l’ultimo grave episodio che ha costretto il ragazzo bullizzato alle cure in ospedale, i suoi familiari hanno così deciso di prendere provvedimenti e rivolgersi all’Arma, una denuncia che ha fatto scattare le indagini. E’ emerso, spiegano gli investigatori, che il giovane ha subito questi atteggiamenti sin dalla prima elementare a causa di “reiterati episodi di vessazione fisica e verbale”.