Papa Francesco dimesso dal Gemelli, torna in Vaticano

Tre giorni di ricovero per una bronchite su base infettiva

Nella mattina di oggi, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. “Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”, spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Il Papa, uscendo dal Policlinico Gemelli dopo tre giorni di ricovero per una bronchite su base infettiva, ha scherzato con i media che gli chiedevano come si sentisse: “Ancora vivo”, ha detto Bergoglio come accaduto in altre occasioni. Nel lasciare il Policlinico, Papa Francesco, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, “è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.”