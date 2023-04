Papa Francesco dopo le dimissioni dall’ospedale: “Solo un malessere, non ho avuto paura”

Il Sommo Pontefice ha rassicurato i fedeli all'uscita dal nosocomio: domani celebrerà la messa della domenica delle Palme

Papa Francesco è stato dimesso questa mattina e ha lasciato l’ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano, dopo la bronchite infettiva.

Il Sommo Pontefice, apparso in discreta forma, ha voluto rassicurare tutti i fedeli sulle proprie condizioni di salute.

“Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura“, le parole di Jorge Bergoglio all’uscita del Policlinico, annunciando che domani celebrerà la Domenica delle Palme.

Il comunicato della Santa Sede



“La mattina di oggi sabato 1° aprile – si legge nella nota stampa della Santa Sede – Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”