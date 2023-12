Papa Francesco torna ad affacciarsi per l’Angelus

Papa Francesco è tornato ad affacciarsi per la recita dell'Angelus dal Palazzo apostolico dopo aver superato una fastidiosa bronchite

Papa Francesco è tornato ad affacciarsi per la recita dell’Angelus dal Palazzo apostolico. Dopo i giorni della bronchite che lo avevano costretto a recitare la preghiera mariana in videocollegamento da Casa Santa Marta e con l’aiuto di un collaboratore per le leggere i testi, Bergoglio è stato accolto con un lungo applauso dai fedeli radunati a Piazza San Pietro. Per oggi pomeriggio è previsto che il Pontefice esca dal Vaticano per l’omaggio alla Salus Populi Romani, a Santa Maria Maggiore, e successivamente la preghiera all’Immacolata, a Piazza di Spagna.

L’annuncio per il 25 e 26 maggio

Papa Francesco ha annunciato con “gioia che il 25 e 26 maggio del prossimo anno celebreremo a Roma la prima Giornata mondiale dei bambini” per rispondere “alla domanda ‘che tipo di mondo vogliamo trasmettere'”. “Mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro, sarà lo spirito della due giorni patrocinata dal Dicastero per la cultura e l’educazione”, ha spiegato il Santo Padre.

