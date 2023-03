Papa Francesco al Gemelli per “affaticamento respiratorio”, annullati gli impegni

Il pontefice si trovava nella sua abitazione di Santa Marta, in corso i controlli sanitari

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie il Santo Padre è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza a seguito di un ‘affaticamento respiratorio’.

In corso i controlli sanitari

In questi momenti sono in corso controlli sanitari su Papa Francesco, in particolare sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi. A questo si apprende, gli impegni del Papa, da questo pomeriggio al Gemelli, sono stati annullati per i prossimi giorni perchè i controlli possano proseguire per il tempo eventualmente necessario.

Malore in residenza Santa Marta dopo udienza generale

Papa Francesco, apprende l’Adnkronos, avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Policlinico Gemelli. Per il pontefice previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo.

Tac toracica con esito negativo

E’ negativo l’esito della Tac al torace a cui è stato sottoposto Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Lo apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie. Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma per affaticamento respiratorio. Il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli dove, tra gli altri controlli, sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi.