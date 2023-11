Papa: “Non sto bene di salute”

Lo ha detto il Papa nel corso dell'udienza odierna diffusa nella sala stampa vaticana con i Rabbini europei

“Non sto bene di salute”. Lo ha detto il Papa nell’udienza diffusa in sala stampa vaticana con i Rabbini europei.

La parole di Francesco

“Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”, ha detto Francesco.

Portavoce Vaticano: “Ha un po’ di raffreddore”

Papa Francesco “ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni dopo che stamattina il Papa aveva consegnato il discorso ai rabbini dicendo di non stare bene con la salute. Nel pomeriggio Bergoglio incontrerà i bambini arrivati da ogni parte del mondo per un appello di pace.