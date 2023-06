Parchi Archeologici, la protesta di De Luca e dei sindaci arriva alla Regione: “Senza accordo no a eventi”

In programma oggi la protesta di Cateno De Luca e dei sindaci siciliani in merito alla gestione dei Parchi Archeologici dell'Isola.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, continua a fare pressione sulla Regione Siciliana per risolvere – alle sue condizioni – il nodo legato alla gestione dei Parchi Archeologici siciliani. Stamattina, a Palazzo d’Orleans, è in programma il confronto tra Governo regionale e i sindaci isolani che appoggiano l’iniziativa del leader di Sud Chiama Nord, deciso a presentare pubblicamente l’emendamento da sottoporre alla votazione in Aula.

I primi cittadini, nel corso della giornata, incontreranno anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

De Luca: “Bisogna spersonalizzare vicenda”

“Questo non è l’emendamento Cateno De Luca, non è l’emendamento Taormina ma quello per tutti i Comuni che hanno la necessità di poter svolgere servizi a supporto dei Parchi Archeologici che gestiscono i beni archeologici di rilevanza come Taormina”, ha commentato Cateno De Luca in occasione di una sua diretta Facebook realizzata oggi, mercoledì 28 giugno.

“Sono tanti, ci sarà una rappresentanza di una decina di colleghi di tutte le province che verranno solo per ribadire questa necessità e per spersonalizzare questa vicenda che ho sollevato“.

“Comuni senza soldi, non possono andare avanti”

“Non conoscevo questa gestione vergognosa, volgare e affaristica. Oggi che ho capito come funziona questo sistema. Tutti i sindaci che mi hanno contattato hanno detto che questa vicenda sta mettendo a dura prova la vivibilità dei Comuni. Non ci sono i soldi per garantire i servizi a supporto dei parchi”, ha sottolineato ulteriormente De Luca.

“Si arriverà a una sintesi? Mi auguro di sì, perché sono un uomo delle istituzioni. Però, se qualcuno pensa di fare prevalere la propria posizione prescindendo dal merito” o “di cercare di punire questo ‘delitto’ di lesa maestà, io mi inc***o”.

De Luca: “Pronto a ordinare stop a eventi”

In caso di assenza di intese, Cateno de Luca è pronto a firmare l’ordinanza che dispone il divieto dello svolgimento dei grandi eventi all’interno del Parco Archeologico di Taormina: “L’ordinanza è pronta, se non si arriva a un accordo nessuno mi può imporre di garantire servizi che non sono in condizione di poter garantire”.

“Soprattutto, nessuno mi può imporre di accogliere gli eventi al Teatro Antico di Taormina senza le norme elementari sulla sicurezza. Vale per me e vale per tutti. Da sindaco di Taormina non consentirò lo svolgimento di grandi eventi avendo a malapena 4 colleghi della Polizia Municipale”, ha sottolineato ulteriormente il leader di Sud Chiama Nord.

Foto di repertorio