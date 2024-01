Parità di retribuzione, Ddl in Affari istituzionali

La settimana delle Commissioni all’Assemblea regionale siciliana

Palermo – Le commissioni riprendono l’esame dei disegni di legge dopo i lavori dedicati ai documenti finanziari. Le norme sulla parità retributiva di genere sono in commissione Affari istituzionali. Le due bozze sul tavolo, presentate dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle, puntano anche a strumenti di premialità per le imprese che assumono e rendono trasparente la parità retributiva. A ottobre in commissione sul divario retributivo di genere sono stati ascoltati associazioni, sindacati e rappresentanti della pubblica amministrazione.

Intanto il testo di riforma delle ex Province è stato trasmesso agli uffici di Presidenza dell’Ars, come annunciato dal presidente della commissione Affari istituzionali, Ignazio Abbate e dal capogruppo della Dc, Carmelo Pace. “Speriamo, adesso, che l’Aula possa esitare il testo quanto prima, dando la possibilità ai siciliani di tornare a votare nei prossimi mesi”, hanno dichiarato.

In commissione Bilancio è previsto il parere al disegno di legge che riordina tutta la normativa dei materiali da cave e lapidei.

Un altro parere è atteso in commissione Attività produttive, dove si valuta il regolamento sulla raccolta, sulla coltivazione, sul commercio e sulla tutela del consumo dei tartufi.

La commissione Ambiente e Territorio riapre i lavori con il seguito dell’esame della bozza di legge in materia di urbanistica ed edilizia, testo governativo oggetto di vari approfondimenti nel corso dello scorso anno. La commissione Antimafia programma i lavori.

