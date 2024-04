In partenza la riqualificazione del Lido di Noto

Sarà effettuato il restyling dell’intera contrada balneare. Il sindaco Fiducia: “Potenziale enorme per l’area”. Previsti nuovi spazi verdi, aree giochi e maggiore comfort per i residenti”

NOTO – Al via i lavori di riqualificazione del Lido di Noto, località balneare meta di tanti turisti durante la bella stagione. Si tratta di quella parte di interventi rientranti nel “Patto a tutela del territorio” che hanno sottoscritto il Comune di Noto e la società Limes il 26 luglio 2022.

I lavori riguardano la zona del belvedere

Detto patto prevede i lavori per la realizzazione di alcune opere in compensazione degli impatti sul territorio dell’impianto fotovoltaico in località Baroni, nei Comuni di Noto e Pachino. I lavori, che riguardano la zona del belvedere, con l’arrivo di un anfiteatro e la creazione della zona fitness, rientrano nel più ampio e ambizioso progetto di restyling di tutta la contrada balneare netina.

“Abbiamo inaugurato l’avvio dei lavori del progetto ‘Lido di Noto’ – dichiara il primo cittadino, Corrado Figura -. L’inizio di un percorso di riqualificazione urbana, che trasformerà il nostro litorale e che includerà l’importante lavoro sul belvedere, la realizzazione dell’anfiteatro e la creazione della zona fitness. Dopo la riqualificazione turistica della tratta ferroviaria Noto-Pachino, abbiamo mantenuto un altro impegno elettorale, un’altra scommessa per lo sviluppo della nostra città, a cui abbiamo dedicato lavoro ed energie sin dal primo giorno del nostro insediamento”.

“Per circa 80 anni Lido di Noto non è stato mai sottoposto a rivalutazione – prosegue il sindaco -. Esiste, infatti, una discrasia tra la bellezza e l’attenzione data alla città e al suo centro abitato, e il Lido di Noto, che ha un potenziale enorme, un mare meraviglioso, spiagge uniche, ma che ha bisogno di una riqualificazione adeguata alla sua importanza”.

I finanziamenti per la riqualificazione provengono dalla Regione siciliana

I finanziamenti per i lavori di riqualificazione del Lido di Noto provengono dalla Regione Siciliana – assessorato alle Infrastrutture e Mobilità che, con deliberazione di giunta n.292 del 31 maggio 2022, ha stanziato la somma complessiva di 2.800.000 euro. Detta somma è stata tratta dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021/2027 – Apprezzamento. Si tratta di un intervento complessivo che mira a migliorare il Lido di Noto senza però stravolgerne la fisionomia e anzi rispettando i luoghi e il paesaggio.

Il progetto prevede il rifacimento di tutto il viale, compresi accessi al mare, ringhiere e panchine. Verranno realizzati spazi verdi, zone giochi per bambini e il piazzale Sallicano. Dove un tempo vi era l’albergo, che è stato abbattuto, nascerà uno scenografico anfiteatro. Miglioreranno i servizi per l’accesso alle spiagge libere e ci sarà maggiore comfort per residenti e villeggianti, con zone pedonali e ciclabili.

Le utenze luce, acqua e la fognatura saranno realizzate con delle condutture autonome senza andare a compromettere il fabbisogno delle utenze delle abitazioni o delle attività che si trovano al lido. I lavori di realizzazione dell’opera dovrebbero essere ultimati nell’arco di 18 mesi. “Abbiamo mosso i primi passi verso la trasformazione di questo spazio in una destinazione iconica per residenti e visitatori – conclude il sindaco Figura -, che rilancerà non solo la contrada marina, ma tutto il territorio”.