Partinico, statale 113, tragico impatto tra una Golf e una Ford Fiesta : un morto

A perdere la vita, a pochi giorni dal suo compleanno, è l'alcamese Lorenzo Asta

Strade siciliane ancora una volta macchiate di sangue. Questa volta, fatale per un uomo, è risultato l’impatto tra due auto, una Golf e una Ford Fiesta. Il sinistro poco prima dell’alba sulla statale 113 a Partinico, all’altezza della sala ricevimenti Baglio Luna. A perdere la vita, a pochi giorni dal suo compleanno – avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 23 aprile – è l’alcamese Lorenzo Asta. Era fidanzato con una ragazza di Partinico e proprio da lì stava rientrando a casa ad Alcamo. Sulla Golf viaggiavano invece due persone che sono rimaste ferite e si trovano ora ricoverate all’ospedale Civico di Partinico ma non sono in pericolo di vita. In corso anche gli accertamenti tossicologici sul conducente della Golf.

Auto accartocciate

Sotto gli occhi dei soccorritori solite scene strazianti, con le auto accartocciate, e il conducente della Fiesta deceduto, si pensa sul colpo. Per estrarre il corpo della vittima è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dato manforte ai sanitari del 118.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che le due auto viaggiassero in direzione opposta e una delle due carreggiate sia stata invasa da uno dei mezzi.