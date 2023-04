Pasqua 2023, l’arcivescovo Renna: “Osare il verbo migliore da accompagnare agli auguri”

Il messaggio dell'arcivescovo in vista delle festività pasquali

Domenica 9 aprile si celebrerà, anche a Catania, la Santa Pasqua.

In occasione della sacra festività, l’arcivevscovo della città etnea, monsignor Luigi Renna, ha voluto inviare questa mattina i propri auguri ai fedeli e a tutta la comunità.

“‘Osare’ è il verbo che sento sposarsi meglio con gli auguri pasquali di questo anno, e non so trovare pagina biblica più bella e più incoraggiante di quella in cui racconta che il mattino di Pasqua, le donne che avevano seguito Gesù fin sotto la croce sfidando il disprezzo e gli sguardi minacciosi delle guardie e dei farisei, si recarono alle prime ore dell’alba al sepolcro”. Lo afferma l’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, nel messaggio augurale per la Pasqua 2023.

“Dalla resurrezione di Cristo sappiamo che nulla è impossibile a Dio”

“Ed ora ad osare – aggiunge monsignor Renna – siamo noi che ci facciamo gli auguri di Buona Pasqua: sappiamo che farci questo augurio è molto impegnativo, perché vogliamo dire all’altro che dal giorno della Risurrezione di Cristo nulla è impossibile a Dio, neppure la speranza contro ogni disperazione, neppure l’impegno, soprattutto a ricostruire relazioni familiari, cura delle persone più fragili, anziani o piccoli che siano, le nostre città e le nostre coscienze assopite da ciò che riteniamo scontato e continua a dare morte”.